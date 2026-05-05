507 Sportabzeichen abgelegt
„Jacka“ gibt Sportlerehrung in Bad Marienberg Glanz
"Der Sport ist mein Job": Medaillengewinnerin Jacqueline Pfeifer stand Moderator Peter Mohr Rede und Antwort.
"Der Sport ist mein Job": Medaillengewinnerin Jacqueline Pfeifer stand Moderator Peter Mohr Rede und Antwort.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Zweimalige Bronzemedaillen-Gewinnerin der Olympischen Winterspiele, Skeletonpilotin Jaqueline Pfeifer, ist bei Siegerehrung des Sportabzeichen-Wettbewerbs dabei. Was sie über sich und ihren Schlitten zu erzählen hat .  

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Sie sind die Seriensieger des Sportabzeichen-Wettbewerbs der Sparkasse Westerwald-Sieg: Die Mädchen und Jungen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen. 507 Sportabzeichen haben sie im vergangenen Jahr abgelegt – „die Schule ist noch kein Sportgymnasium“, meinte Pressesprecher Peter Mohr bei der Übergabe der Urkunde im Rahmen einer Feierstunde in der Sparkasse Bad Marienberg.

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