Ist rund um den Stegskopf ein neues Wolfsrudel aktiv?

46 tote Schafe und 5 tote Damhirsche: Das ist die Bilanz von sechs Nutztierrissen im Westerwald rund um Weihnachten. Ist möglicherweise ein neues Wolfsrudel für die Übergriffe im Umfeld des Stegskopfs verantwortlich?
Es war keine unbeschwerte Weihnachtszeit für Tierhalter im Hohen Westerwald, die sich vor Übergriffen durch Wölfe fürchten. Vom letzten Adventswochenende bis zum Jahreswechsel hat sich in der Region eine Serie von Nutztierrissen ereignet, denen teils ganze Herden zum Opfer fielen.