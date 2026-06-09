Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft weiterhin ums finanzielle Überleben. Bis Ende August wird eine sechsstellige Summe benötigt. Nun macht die Stiftung der Einrichtung Hoffnung, dass dieses Ziel möglicherweise erreicht werden kann.
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Damit das Familienferiendorf in Hübingen eine Zukunft hat, müssen bis Ende August noch etwa 290.000 Euro an Spenden eingesammelt werden. Darauf weist die Stiftung der Einrichtung in einer Pressemitteilung hin und versprüht zugleich die Hoffnung, dass dieses Ziel erreicht wird.