Stiftung macht Hoffnung
Ist Rettung des Familienferiendorfs Hübingen in Sicht?
Der Vorstand des Fördervereines für den erfolgreich wiederbelebten Wildpark Westerwald im benachbarten Gackenbach tagte im Famil
Der Vorstand des Fördervereines für den erfolgreich wiederbelebten Wildpark Westerwald im benachbarten Gackenbach tagte im Familienferiendorf Hübingen und zeigte sich mit diesem solidarisch.
Uli Schmidt

Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft weiterhin ums finanzielle Überleben. Bis Ende August wird eine sechsstellige Summe benötigt. Nun macht die Stiftung der Einrichtung Hoffnung, dass dieses Ziel möglicherweise erreicht werden kann.

Lesezeit 2 Minuten
Damit das Familienferiendorf in Hübingen eine Zukunft hat, müssen bis Ende August noch etwa 290.000 Euro an Spenden eingesammelt werden. Darauf weist die Stiftung der Einrichtung in einer Pressemitteilung hin und versprüht zugleich die Hoffnung, dass dieses Ziel erreicht wird.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren