Halteverbot vor Pizzeria Ist ein Park-Kompromiss in Görgeshausen in Sicht? Thorsten Ferdinand 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Laut Ordnungsamt kam es auf der Straße vor der Pizzeria mehrfach zu Unfällen. Thorsten Ferdinand

Kann das Halten vor der Pizzeria „Le Piano“ wieder erlaubt und gleichzeitig die Verkehrssicherheit gewährleistet werden? Diese Frage wird derzeit vom Ordnungsamt Montabaur geprüft. Nun macht die Ortsgemeinde Görgeshausen einen Kompromissvorschlag.

In den Streit um ein absolutes Halteverbot vor der Pizzeria „Le Piano“ hat sich auch die Ortsgemeinde Görgeshausen eingeschaltet. In einem Brief an das Montabaurer Ordnungsamt schlagen Ortsbürgermeister Martin Bendel und der Gemeinderat einen Kompromiss vor.







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