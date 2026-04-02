Diskussion in Hachenburg Ist die Zeit reif für Aufnahme von Frauen in Kirmesgesellschaft? Nadja Hoffmann-Heidrich 02.04.2026, 13:00 Uhr

i Mitfeiern als Gäste können Frauen bei der Hachenburger Kirmes schon immer. Doch einige möchten jetzt mehr: Sie kämpfen dafür, auch Mitglied in der Kirmesgesellschaft werden zu können (hier ein Archivbild vom Kirmesauftakt auf dem Alten Markt). Röder-Moldenhauer

Tradition oder überholt? Um diese Frage geht es aktuell bei einer Diskussion um die mögliche Aufnahme von Frauen in die Hachenburger Kirmesgesellschaft, die derzeit die Löwenstadt beschäftigt.

Einige Frauen aus Hachenburg haben eine Initiative gestartet, mit der sie für die Aufnahme in die Kirmesgesellschaft (KG) kämpfen, die bislang noch eine reine Männerdomäne ist. Wir haben sowohl den langjährigen, inzwischen aber zurückgetretenen (wie vor einiger Zeit bereits von ihm angekündigt) KG-Präsidenten Marco Pfeifer als auch seinen Nachfolger Sascha Jahn dazu befragt.







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