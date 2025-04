Einen ungewöhnlichen Brief hat ein Westerwälder kürzlich erhalten. Denn in dem Umschlag befanden sich keine Urlaubsgrüße, auch keine Rechnung oder Mahnung, sondern lediglich drei leere weiße Seiten. Was es damit auf sich hat, bleibt unklar.

„Heute kuriose Post erhalten“, schreibt der Mann vor einigen Tagen in dem sozialen Netzwerk Facebook. Dazu veröffentlicht er zwei Bilder eines Briefes und die besagten „jungfräulichen“ Blätter. „Es sieht nicht danach aus, dass Schwarzlicht genutzt wurde, ergänzt er.

„Abgestempelt in Koblenz, ohne Absender.“

Der Adressat des merkwürdigen Briefes auf Facebook.

Die Adresse ist handschriftlich auf den Umschlag geschrieben. Oben rechts in der Ecke wurde eine 95-Cent-Marke aufgeklebt. „Abgestempelt in Koblenz, ohne Absender“, so der Adressat. Ihm sei dies noch nie passiert. Um möglicherweise Klarheit in die Sache zu bringen, fragt er in der Facebook-Gruppe nach: „Hat irgendwer auch schon mal einen ähnlichen Brief erhalten?

Die Kommentare unter dem Posting zeigen dann nicht nur, dass offenbar immer mal wieder merkwürdige Post in den Briefkästen landet, sondern auch, dass die leeren Seiten kein Einzelfall zu sein scheinen. „Ich hatte das auch mal, habe es entsorgt“, ist da zu lesen oder auch: „Auch wir haben einen solchen Brief erhalten. Gleiche Handschrift, leere Blätter, Briefmarke. Hat uns auch sehr irritiert und liegt noch vor.“

Laut Polizei wohl keine konkrete Gefahr

Müssen sich die Empfänger Sorgen machen? Wohl eher nicht, wie sich aus der Antwort auf eine Anfrage beim Polizeipräsidium Koblenz ergibt. „Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz sind keine gleich gelagerten Vorfälle bekannt geworden oder angezeigt worden. Die möglichen Hintergründe sind auch der Polizei nicht bekannt, es dürfte sich aber um keine konkrete Gefahr handeln.“

Handelt es sich also um einen mehr oder weniger gelungenen Streich? Um irgendeine Art von Betrug? Oder vielleicht doch nur um ein Versehen? Diese Frage kann wohl nur der Absender beantworten.