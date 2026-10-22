Laura Duscherer im Porträt Irmtrauter Landwirtin möchte Milchhoheit werden Mariam Nasiripour 22.10.2026, 20:00 Uhr

i Laura Duchscherer brennt für ihren Beruf. Als Milchbotschafterin möchte sie die Menschen aufklären und informieren. Laura Duchscherer

Mutter, Landwirtin, Kandidatin: Laura Duchscherer bewirbt sich um die Milchhoheit und will mit Stallbesuchen, Schulprojekten und Social Media Vorurteile abbauen. Wie meistert sie den Spagat zwischen Hofalltag und Familie?

Laura Duchscherer möchte am Samstag, 14. November, die nächste Milchhoheit von Rheinland-Pfalz-Saar werden. Wir haben sie auf dem Familienbetrieb in Irmtraut in der Verbandsgemeinde Rennerod getroffen und mit ihr über ihren Arbeitsalltag als Landwirtin und Mutter gesprochen.







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