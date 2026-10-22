Laura Duscherer im Porträt
Irmtrauter Landwirtin möchte Milchhoheit werden
Laura Duchscherer brennt für ihren Beruf. Als Milchbotschafterin möchte sie die Menschen aufklären und informieren.
Laura Duchscherer brennt für ihren Beruf. Als Milchbotschafterin möchte sie die Menschen aufklären und informieren.
Laura Duchscherer

Mutter, Landwirtin, Kandidatin: Laura Duchscherer bewirbt sich um die Milchhoheit und will mit Stallbesuchen, Schulprojekten und Social Media Vorurteile abbauen. Wie meistert sie den Spagat zwischen Hofalltag und Familie?

Lesezeit 2 Minuten
Laura Duchscherer möchte am Samstag, 14. November, die nächste Milchhoheit von Rheinland-Pfalz-Saar werden. Wir haben sie auf dem Familienbetrieb in Irmtraut in der Verbandsgemeinde Rennerod getroffen und mit ihr über ihren Arbeitsalltag als Landwirtin und Mutter gesprochen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren