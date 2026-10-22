Mutter, Landwirtin, Kandidatin: Laura Duchscherer bewirbt sich um die Milchhoheit und will mit Stallbesuchen, Schulprojekten und Social Media Vorurteile abbauen. Wie meistert sie den Spagat zwischen Hofalltag und Familie?
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Laura Duchscherer möchte am Samstag, 14. November, die nächste Milchhoheit von Rheinland-Pfalz-Saar werden. Wir haben sie auf dem Familienbetrieb in Irmtraut in der Verbandsgemeinde Rennerod getroffen und mit ihr über ihren Arbeitsalltag als Landwirtin und Mutter gesprochen.