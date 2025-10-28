Gaslecks beim Glasfaserausbau Investor: Unfälle mit Erdraketen sind die Ausnahme 28.10.2025, 20:29 Uhr

i Glasfaserkabel, aufgenommen beim Spatenstich für das Ausbauprojekt in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. Thorsten Ferdinand

Nachdem beim Glasfaserausbau im Westerwald Gasleitungen beschädigt wurden, wird über die Sicherheit beim Einsatz sogenannter Erdraketen diskutiert. Der Investor Meridiam Glasfaser aus Montabaur erläutert nun, wann dieses Verfahren zum Einsatz kommt.

Eine schwere Explosion in Daaden und ein glücklicherweise glimpflich verlaufener Gasaustritt in Ransbach-Baumbach – gleich zweimal sind in den vergangenen Wochen beim Glasfaserausbau im Westerwald Versorgungsleitungen beschädigt worden. In beiden Fällen kamen sogenannte Erdraketen zum Einsatz, die das Verlegen von Kabeln ohne offene Gräben ermöglichen.







Artikel teilen

Artikel teilen