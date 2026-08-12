Zu hohe Schneelast Investor gibt Plan für Bad Marienberger Padel-Halle auf Nadja Hoffmann-Heidrich 12.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Pläne für eine Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg sind vom Tisch. Nadja Hoffmann-Heidrich

Auch wenn die Winter nicht mehr so schneereich sind wie noch vor ein paar Jahrzehnten, macht genau jene weiße Pracht dem potenziellen Investor für eine Padel-Halle in Bad Marienberg jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Viele Sportbegeisterte in Bad Marienberg hatten sich schon drauf gefreut, doch nun steht fest, dass die Pläne für den Bau einer Padel-Halle auf dem Grundstück Werner-von-Siemens-Ring 2 im Gewerbegebiet vom Tisch sind. Das hat Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher in der jüngsten Ratssitzung bekannt gegeben.







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