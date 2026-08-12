Zu hohe Schneelast
Investor gibt Plan für Bad Marienberger Padel-Halle auf
Die Pläne für eine Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg sind vom Tisch.
Die Pläne für eine Padel-Halle im Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg sind vom Tisch.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Auch wenn die Winter nicht mehr so schneereich sind wie noch vor ein paar Jahrzehnten, macht genau jene weiße Pracht dem potenziellen Investor für eine Padel-Halle in Bad Marienberg jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Sportbegeisterte in Bad Marienberg hatten sich schon drauf gefreut, doch nun steht fest, dass die Pläne für den Bau einer Padel-Halle auf dem Grundstück Werner-von-Siemens-Ring 2 im Gewerbegebiet vom Tisch sind. Das hat Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher in der jüngsten Ratssitzung bekannt gegeben.
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