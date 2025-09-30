Interview über Parksituation Investor: „Es geht in Montabaur auch ohne Auto“ 30.09.2025, 14:00 Uhr

i Die Parksituation im Quartier Süd war Thema, als der Stadtrat über die Änderung der Stellplatzsatzung diskutiert hat. Das Gremium hat entschieden, die Zahl der verpflichtenden Parkplätze für Investoren zu senken. Thorsten Ferdinand

Parkplatzsuche wird auch in Kleinstädten zum Problem, wenn neue Stadtviertel oder Grundstücke an Wohnstraßen mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Quartiersentwickler Martin Koch erklärt im Interview, welche Bedeutung das Parken bei der Planung hat.

Die Entwicklung von Immobilien und ganzen Stadtvierteln: Das ist die Spezialität von Martin Koch und seiner Quartiersmanufaktur. Bezahlbare geförderte Wohnungen, die auch für Rentner oder Alleinerziehende erschwinglich sind, haben für Koch Priorität. Er hat in Montabaur das Quartier Süd entwickelt, das auf dem Gelände der ehemaligen Westerwald-Kaserne eine Mischung aus Mietwohnungen, Einfamilienhäusern und öffentlichen Einrichtungen wie ...







