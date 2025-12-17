Unternehmer entfacht Debatte Interview-Eklat um Jo Meurer spaltet Ransbach-Baumbach Camilla Härtewig 17.12.2025, 18:01 Uhr

i Ludwig Gerhards (SPD) wird von Unternehmer Daniel Steuder der Rücktritt nahegelegt. Er habe beim Skandalinterview mit Jo Meurer vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach durch seine Zwischenrufe die Stimmung noch angeheizt. Das Verbandsgemeinderatsmitglied verwehrt sich gegen die Vorwürfe und kontert: "Ich werde auch in Zukunft laut sein, wenn es um unsere Demokratie geht." Camilla Härtewig

Ein Interview mit Ex-AfD-Mitglied Jo Meurer sorgt in Ransbach-Baumbach für heftige Diskussionen. Doch auch das Verhalten von Ludwig Gerhards (SPD) wird kritisiert: Unternehmer Daniel Steuder stößt eine Debatte über Verantwortung und Umgangston an.

Ransbach-Baumbach kommt nicht zur Ruhe: Ein Interview vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach, in der kürzlich eine Veranstaltung der AfD stattfand, hat über die Stadt hinaus für Aufsehen gesorgt. Jo Meurer, damals AfD-Mitglied sowie Mitglied des Stadt- und Verbandsgemeinderates, äußerte sich gegenüber dem Onlineformat „Hessencam“ in einer Weise, die vielerorts als rassistisch, verstörend und gewaltverherrlichend wahrgenommen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen