Interview-Eklat um Jo Meurer spaltet Ransbach-Baumbach

Ein Interview mit Ex-AfD-Mitglied Jo Meurer sorgt in Ransbach-Baumbach für heftige Diskussionen. Doch auch das Verhalten von Ludwig Gerhards (SPD) wird kritisiert: Unternehmer Daniel Steuder stößt eine Debatte über Verantwortung und Umgangston an.
Lesezeit 3 Minuten
Ransbach-Baumbach kommt nicht zur Ruhe: Ein Interview vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach, in der kürzlich eine Veranstaltung der AfD stattfand, hat über die Stadt hinaus für Aufsehen gesorgt. Jo Meurer, damals AfD-Mitglied sowie Mitglied des Stadt- und Verbandsgemeinderates, äußerte sich gegenüber dem Onlineformat „Hessencam“ in einer Weise, die vielerorts als rassistisch, verstörend und gewaltverherrlichend wahrgenommen wurde.