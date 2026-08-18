Kooperation im Westerwald Interkommunale Wasserlieferung ist vertraglich geregelt Angela Baumeier 18.08.2026, 19:00 Uhr

i Der Wasserlieferungsvertrag zwischen den Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg ist unterzeichnet und ab sofort gültig (von links): Bürgermeister Markus Hof und Werkleiter Jörg Pfaff (beide VG Westerburg), Beigeordneter Marco Dörner und Werkleiter Thomas Welters (beide VG Hachenburg) nach der Unterzeichnung. Röder-Moldenhauer

Die Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg haben einen Wasserlieferungsvertrag unterzeichnet. Dank dieser Kooperation ist auch künftig die Grundversorgung mit dem Nahrungsmittel Nummer 1 gesichert.

Jetzt ist der Vertrag unter Dach und Fach, der die interkommunale Zusammenarbeit in puncto Wasserversorgung zwischen den Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg regelt. Im Beisein der beiden Werkleiter Thomas Welters (VG Hachenburg) und Jörg Pfaff (VG Westerburg) unterzeichneten Marco Dörner (Erster Beigeordneter der VG Hachenburg) und Bürgermeister Markus Hof (VG Westerburg) jetzt den entsprechenden Wasserlieferungsvertrag.







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