Die Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg haben einen Wasserlieferungsvertrag unterzeichnet. Dank dieser Kooperation ist auch künftig die Grundversorgung mit dem Nahrungsmittel Nummer 1 gesichert.
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Jetzt ist der Vertrag unter Dach und Fach, der die interkommunale Zusammenarbeit in puncto Wasserversorgung zwischen den Verbandsgemeinden Hachenburg und Westerburg regelt. Im Beisein der beiden Werkleiter Thomas Welters (VG Hachenburg) und Jörg Pfaff (VG Westerburg) unterzeichneten Marco Dörner (Erster Beigeordneter der VG Hachenburg) und Bürgermeister Markus Hof (VG Westerburg) jetzt den entsprechenden Wasserlieferungsvertrag.