Pläne für Industriegebiet
Innovativer Park-Tower soll in Heiligenroth entstehen
Der innovative Park-Tower soll im Industriegebiet "Obere Illbach" in Heiligenroth entstehen.
Der innovative Park-Tower soll im Industriegebiet "Obere Illbach" in Heiligenroth entstehen.
Thorsten Ferdinand

Vor allem in Städten kann die Suche nach einem Pkw-Stellplatz zur Geduldsprobe werden. Oft gibt es keine Flächen für zusätzliche Parkplätze. Wie man viele Autos auf wenig Platz unterbringen kann, soll demnächst ein neuer Turm in Heiligenroth zeigen.

Lesezeit 2 Minuten
Bis zu 24 Pkw-Stellplätze auf einer Fläche von nur 55 Quadratmetern – das soll der geplante Park-Tower im Industriegebiet „Obere Illbach“ in Heiligenroth bieten. Den 24 Meter hohen Turm möchte die Firma SSG Schaaf Steel errichten, die dort ein Stahlbauunternehmen betreibt.

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