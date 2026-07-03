Pläne für Industriegebiet Innovativer Park-Tower soll in Heiligenroth entstehen Thorsten Ferdinand 03.07.2026, 18:00 Uhr

i Der innovative Park-Tower soll im Industriegebiet "Obere Illbach" in Heiligenroth entstehen. Thorsten Ferdinand

Vor allem in Städten kann die Suche nach einem Pkw-Stellplatz zur Geduldsprobe werden. Oft gibt es keine Flächen für zusätzliche Parkplätze. Wie man viele Autos auf wenig Platz unterbringen kann, soll demnächst ein neuer Turm in Heiligenroth zeigen.

Bis zu 24 Pkw-Stellplätze auf einer Fläche von nur 55 Quadratmetern – das soll der geplante Park-Tower im Industriegebiet „Obere Illbach“ in Heiligenroth bieten. Den 24 Meter hohen Turm möchte die Firma SSG Schaaf Steel errichten, die dort ein Stahlbauunternehmen betreibt.







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