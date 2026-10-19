Padel kommt nach Montabaur Inhaberin: Tennisclub hätte Halle selbst pachten können Katrin Maue-Klaeser 19.10.2026, 18:00 Uhr

i Auch an der Fassade der Montabaurer Tennishalle wird gearbeitet: Inhaberin Isabel Piwowarsky passt das Äußere dabei der Farbgebung an, die Hallenpächter Luca Mohr für das neue Padel-Sportangebot im Inneren umsetzt. Katrin Maue-Klaeser

Isabel Piwowarsky hatte den Indoorbetrieb in der Weserstraße für die Montabaurer Tennisspieler viele Jahre organisiert. Nun steht Betreiber eines Padelcourts in Startlöchern. Der Tennisclub war laut Inhaberin über Interessenten stets informiert.

Die Tennishalle an der Weserstraße wird, wenn es nach dem Pächter Luca Mohr geht, noch in diesem Monat als Padelhalle neu eröffnet. Die aufwendigen Umbauarbeiten, die aus den drei Hallentennisplätzen sechs Padelcourts machen und zugleich den Eingangsbereich aufwendig nach einem eigenen Farbkonzept neu gestalten, sind weit fortgeschritten.







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