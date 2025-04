An der Unterwesterwaldbahn wird derzeit gebaut, zwischen Montabaur und Siershahn verkehren Ersatzbusse. Doch die bestehenden Verbindungen werden in den üblichen Systemen nicht angezeigt. Wie man zum Baustellen-Fahrplan gelangt.

Reisende zwischen Limburg, Montabaur und Siershahn stehen aktuell vor einem Problem, da Verbindungen der HLB-Linie RB29 nicht in den elektronischen Auskunftssystemen zu finden sind. Seit Dienstag und noch bis in die kommende Woche ist die Unterwesterwaldbahn zwischen Montabaur und Siershahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Zwischen Limburg und Montabaur sind die Züge fahrplanmäßig unterwegs.

System zeigen lange Umwege an

Ab Montabaur ZOB stellen SEV-Busse die weitere Verbindung mit Halten in Dernbach (Bahnhof), Wirges (Union) und Siershahn her. Allerdings werden aktuell weder die Züge der RB29 noch die SEV-Verbindungen in den elektronischen Auskunftssystemen der Bahn oder Apps wie dem DB Navigator angezeigt, sondern teilweise große Umwegfahrten mit Umstieg in Westerburg oder Hachenburg. Die Anzeigen an den Bahnsteigen zeigen Goldhausen als Endpunkt an, obwohl die Züge bis Montabaur fahren. Der bis Montagabend, 28. April, gültige Baustellen-Fahrplan ist auf der HLB-Homepage zu finden.