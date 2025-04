Informationen führen in viele verschiedene Richtungen

Als ich mein Experiment des Plastik-Fastens vor knapp fünf Wochen begonnen habe, klang es einfach: In den meisten Bereichen des alltäglichen Konsums gibt es Alternativen zu Kunststoffverpackungen, und ein paar Ausnahmen gestehe ich mir zu. Der Aufwand, beim Einkaufen die Augen nach Alternativen offenzuhalten, ist derweil lang nicht so groß wie die Suche nach zuverlässigen oder wenigstens plausiblen Informationen. Denn Plastik wegzulassen, heißt in den meisten Fällen, Alternativen zu brauchen.

Wir philosophieren darüber, dass Kinder in der Nutzung weltweit verfügbarer Informationsquellen geschult werden müssen, um solide Fundstellen von unseriösen unterscheiden zu lernen. In welchem Maße das mit der stetig wachsenden verfügbaren Datenmenge schwieriger wird, merke ich – wenn auch nicht zum ersten Mal – bei der Recherche zur Umweltverträglichkeit verschiedener Verpackungsmaterialien.

Wiederverwertung bedeutet meist Qualitätsverlust

Blechwarenhersteller etwa werben mit einer (nahezu) 100-prozentigen Recyclingquote ihrer Dosen – weisen aber bestenfalls im Kleingedruckten darauf hin, dass Inhaltsstoffe wie etwa Säuren aus Pizzatomaten das Metall angreifen würden und die Dosen deshalb innen mit Kunststoff beschichtet werden, der nicht zurückgewonnen wird. Die Produzenten von Papierverpackungen lassen gern offen, wie hoch der Frischfaseranteil ihrer Erzeugnisse ist, und betonen nur, dass es sich um ein Recyclingprodukt handelt.

Plastikverpackungen bestehen mittlerweile teils zu einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial. Allerdings ist auch bei Kunststoffen mit jedem Wiederverwertungsdurchgang ein Qualitätsverlust verbunden – genau wie beim Papier die Fasern immer kürzer werden und daher immer Frischfasern zugefügt werden müssen. Der Anteil recycelter Materialien ist also durch den Produktionsprozess und die geforderten Produkteigenschaften begrenzt.

Fehleinwürfe verursachen große Probleme

Altglas senkt laut Interessenverband die Schmelztemperatur und spart, wenn es der Produktion zugesetzt wird, auf diese Weise Energie. Allerdings bereiten Fehleinwürfe in den Sammelcontainern Probleme bei der Wiederverwertung ganzer Chargen – ähnlich wie Thermopapiere von Kassenzetteln beim Papierrecycling. Übrigens haben auch Eierkartons in der Altpapiertonne nichts zu suchen, allerdings aus hygienischen Gründen, um keine Krankheitserreger vom Ei ins Recyclingpapier zu tragen.

Letztlich läuft es darauf hinaus: Die umweltschonendste Strategie ist es, Verpackungsabfälle ganz zu vermeiden. Vorratsdosen – idealerweise aus Edelstahl oder Glas, dann geben sie auch in der Spülmaschine kein Mikroplastik ab – und Baumwollbeutel, die bei 60 Grad hygienisch gewaschen werden können, sind gute, dauerhafte Alternativen, die aufwendige und teils irreführende Recherche überflüssig machen.

Wermutstropfen zum Schluss

Hat der Glasbehälter einen Deckel aus Bambus, dann ist das in Sachen Plastikersparnis ein Pluspunkt. Ist der Deckel jedoch in Fernost gefertigt und stammt der Bambus vielleicht nicht aus nachhaltigem Anbau, gibt es wieder Abzüge in der Umweltverträglichkeit. Einfach geht anders.