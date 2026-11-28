Geplanter Windpark Kirburg Infomesse von Abo Energy ruft geteiltes Echo hervor Nadja Hoffmann-Heidrich 28.11.2026, 07:00 Uhr

i Mitarbeiter der Firma Abo Energy beantworteten bei einer Infomesse zum geplanten Windpark in Kirburg in Einzelgesprächen Fragen von Besuchern. Röder-Moldenhauer

Der geplante Windpark Kirburg war jetzt Thema einer Infomesse, zu der das Unternehmen Abo Energy interessierte Bürger eingeladen hatte. Das Echo auf das Veranstaltungsformat und das Projekt insgesamt fällt geteilt aus.

Stellwände mit Fotos, Visualisierungen, Grafiken, Tabellen und textlichen Informationen, dazu acht Mitarbeiter, die für Fragen der Besucher bereitstanden: Das war das Konzept einer Infomesse, zu der das Unternehmen Abo Energy ins Dorfgemeinschaftshaus Kirburg eingeladen hatte, um dort über den geplanten Windpark mit vier Anlagen zu berichten.







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