In VG Westerburg sind hohe Personalkosten umstritten 

Mit einem Antrag will WuB-Fraktion erreichen, dass eine neue A13-Stelle in der Bauabteilung nicht ausgewiesen wird. Dafür gibt es jedoch keine Mehrheit im Verbandsgemeinderat.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der Haushaltssitzung hatte der Verbandsgemeinderat Westerburg einige „Vorarbeit“ zu leisten, bevor das Gremium dem Zahlenwerk für 2026 mehrheitlich zustimmte und damit die Weichen für die Schwerpunkte im neuen Jahr setzte. Nachdem der Rat den FDP-Antrag zur Haushaltskonsolidierung nach rund einstündiger Diskussion mit deutlicher Mehrheit klar ablehnte, stand noch ein WuB-Antrag zur Diskussion, den Fraktionsvorsitzende Ulrike Fuchs erläuterte.