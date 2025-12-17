Stellenplan umstritten In VG Westerburg sind hohe Personalkosten umstritten Angela Baumeier 17.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Finanzlage in der Verbandsgemeinde Westerburg nahm die WuB-Fraktion zum Anlass, einen Antrag zu stellen, dass die für den Bauhof geplante zusätzliche A13-Stelle nicht ausgewiesen werden solle. Der Antrag fand keine Mehrheit im Rat. Maria Fuchs - stock.adobe.com

Mit einem Antrag will WuB-Fraktion erreichen, dass eine neue A13-Stelle in der Bauabteilung nicht ausgewiesen wird. Dafür gibt es jedoch keine Mehrheit im Verbandsgemeinderat.

Bei der Haushaltssitzung hatte der Verbandsgemeinderat Westerburg einige „Vorarbeit“ zu leisten, bevor das Gremium dem Zahlenwerk für 2026 mehrheitlich zustimmte und damit die Weichen für die Schwerpunkte im neuen Jahr setzte. Nachdem der Rat den FDP-Antrag zur Haushaltskonsolidierung nach rund einstündiger Diskussion mit deutlicher Mehrheit klar ablehnte, stand noch ein WuB-Antrag zur Diskussion, den Fraktionsvorsitzende Ulrike Fuchs erläuterte.







Artikel teilen

Artikel teilen