Bürgermeisterkandidat Karaski In Untershausen hat er eine traumhafte Heimat gefunden Thorsten Ferdinand 02.03.2026, 08:00 Uhr

i Michael Karaski vor dem historischen Backes von Untershausen: Der 62-Jährige bewirbt sich um das Amt des Ortsbürgermeisters. Thorsten Ferdinand

In Untershausen stehen am 22. März nicht nur die Landtagswahlen im Terminkalender. Die Einwohner des 500-Seelen-Dorfs sind zudem dazu aufgerufen, einen Ortsbürgermeister zu wählen. Wir stellen Michael Karaski, den einzigen Bewerber für das Amt, vor.

Während die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings den noch kahlen Westerwald in ein freundliches Licht tauchen, lässt Michael Karaski seinen Blick in Richtung Montabaurer Höhe schweifen. Von der Veranda des 62-Jährigen in Untershausen kann man am Horizont in idyllischer Lage das Montabaurer Schloss erkennen.







