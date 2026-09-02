In der Kita in Steinefrenz dürfen Kinder mitbestimmen, welche Spielzeuge angeschafft werden, wohin der nächste Ausflug geht und was es zu essen gibt. Für das Heranführen an demokratische Prozesse wurde das Team jetzt mit einem Preis ausgezeichnet.
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In der katholischen Kita Sonnenau in Steinefrenz lernen schon die Jüngsten, wie Demokratie und Mitbestimmung funktionieren. Das Kita-Team organisiert regelmäßig kindgerechte Wahlen und Abstimmungen, damit die Mädchen und Jungen erfahren, dass ihre Stimme zählt und dass man auch die Wünsche und Meinungen anderer akzeptieren muss.