„[Young] Harmonic Brass“ In Siershahn zeigt sich, wie zeitlos Blasmusik ist Hans-Peter Metternich 30.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Gebrüder Oliver (links) und Sven Krämer begeistern am Blech. Hans-Peter Metternich

Das Erfolgsrezept von „[Young] Harmonic Brass“ liegt im Zusammenspiel: geniale Intonation, Solisten-Können und heitere Intermezzi. Bei ihrem Auftritt in Siershahn riss die Musikformation das Publikum mit Gesang und Spielfreude mit. Ein Erlebnis.

Das Siershahner Blasensemble „Young Harmonic Brass“ (YHB) hat auch nach 31 Jahren noch nicht genug, unvergleichliche Musik mit ungebremster Leidenschaft sozusagen „in Blech zu hämmern“. Zugegeben, die sieben Tausendsassas mit ihren Blasinstrumenten – Keybord, Schlagzeug und das Instrument dieses Jahres, die Stimme, waren auch mit im Spiel – haben das „Young“ in dem Namen der Gruppe zum 30.







