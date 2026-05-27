Ausstellung im B-05
In sieben Bunkern in Goldene Zwanziger eintauchen
Wolfgang Rhensius macht aus zufällig gefunden Holzstücken oder alten technischen Geräten, wie zum Beispiel aus einem Episkop, se
Wolfgang Rhensius macht aus zufällig gefunden Holzstücken oder alten technischen Geräten, wie zum Beispiel aus einem Episkop, sehenswerte Kunstwerke. Eine der vielen Höhepunkte der Ausstellung "Die 1920er in Technik und Natur".
Hans-Peter Metternich

Die Jahre Anfang des letzten Jahrhunderts waren eine Zeit großer Erfindungen und technischer Innovationen, die den Alltag der Menschen sowie deren Arbeitswelt grundlegend veränderte. Eine Ausstellung im B-05 in Montabaur macht dies erlebbbar.

Lesezeit 2 Minuten
Am Pfingstsonntag startete im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum B-05 im Stadtwald von Montabaur die zweite Ausstellungs-Sequenz in diesem Jahr. Der Vorsitzende des Vereines, Georg Poell, konnte bei der Vernissage eine erfreulich große Zahl von Besuchern willkommen heißen.

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