Die Jahre Anfang des letzten Jahrhunderts waren eine Zeit großer Erfindungen und technischer Innovationen, die den Alltag der Menschen sowie deren Arbeitswelt grundlegend veränderte. Eine Ausstellung im B-05 in Montabaur macht dies erlebbbar.
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Am Pfingstsonntag startete im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum B-05 im Stadtwald von Montabaur die zweite Ausstellungs-Sequenz in diesem Jahr. Der Vorsitzende des Vereines, Georg Poell, konnte bei der Vernissage eine erfreulich große Zahl von Besuchern willkommen heißen.