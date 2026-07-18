Wer seine Angehörigen nach muslimischer Tradition im Westerwaldkreis beerdigen möchte, hat dazu bisher nur in Selters die Möglichkeit. Wir haben mit dem dortigen Stadtbürgermeister über das Thema gesprochen.
Lesezeit 2 Minuten
Während das Thema „Muslimische Bestattungen“ in Hachenburg gerade erst durch einen Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat auf die politische Agenda gehoben wurde, ist man in Selters schon weiter: 2015 fand auf dem dortigen kommunalen Friedhof erstmals eine Bestattung nach islamischer Tradition statt.