Grabreihen statt Grabfelder In Selters sind muslimische Bestattungen längst möglich Nadja Hoffmann-Heidrich 18.07.2026, 06:00 Uhr

i Bislang gibt es nur wenige Kommunen in der Region, die auf ihren Friedhöfen Beisetzungen nach muslimischer Tradition ermöglichen. Im Westerwaldkreis besteht ein solches Angebot, unseren Recherchen zufolge, aktuell nur in der Stadt Selters. In Hachenburg wird das Thema derzeit in den Gremien behandelt. Symbolfoto/Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wer seine Angehörigen nach muslimischer Tradition im Westerwaldkreis beerdigen möchte, hat dazu bisher nur in Selters die Möglichkeit. Wir haben mit dem dortigen Stadtbürgermeister über das Thema gesprochen.

Während das Thema „Muslimische Bestattungen“ in Hachenburg gerade erst durch einen Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat auf die politische Agenda gehoben wurde, ist man in Selters schon weiter: 2015 fand auf dem dortigen kommunalen Friedhof erstmals eine Bestattung nach islamischer Tradition statt.







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