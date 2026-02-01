SWR zeigt Weg „Raus aufs Land“ In Nauort haben Moogs ein neues Zuhause gefunden Lena Bongard 01.02.2026, 15:18 Uhr

i Moritz und Anna Moog vor ihrem Zuhause Markus Hertrich

In seiner Fernsehsendung „Raus aufs Land“ zeigt der SWR den Weg von Anna und Moritz Moog von Spanien und Thailand über Köln in das Westerwald-Dorf Nauort, wo das Paar ein neues Zuhause gefunden hat.

Für Anna und Moritz Moog ist ein Traum in Erfüllung gegangen: ein eigenes Haus auf dem Land. Beim Ankommen aus dem turbulenten Stadtleben im neuen Alltag im Westerwald wurde das junge Paar von der SWR-Sendung „Raus aufs Land“ begleitet. Annas und Moritz’ Geschichte beginnt 2016 auf Fuerteventura.







Artikel teilen

Artikel teilen