In seiner Fernsehsendung „Raus aufs Land“ zeigt der SWR den Weg von Anna und Moritz Moog von Spanien und Thailand über Köln in das Westerwald-Dorf Nauort, wo das Paar ein neues Zuhause gefunden hat.
Für Anna und Moritz Moog ist ein Traum in Erfüllung gegangen: ein eigenes Haus auf dem Land. Beim Ankommen aus dem turbulenten Stadtleben im neuen Alltag im Westerwald wurde das junge Paar von der SWR-Sendung „Raus aufs Land“ begleitet.Annas und Moritz’ Geschichte beginnt 2016 auf Fuerteventura.