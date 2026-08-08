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In Montabaurer Hospitalstraße entstehen zwei Neubauten
Spatenstich für die Neubauten an der Hospitalstraße (von links): Andreas Görg von der Sparkasse Westerwald-Sieg, Stadtbürgermeis
Spatenstich für die Neubauten an der Hospitalstraße (von links): Andreas Görg von der Sparkasse Westerwald-Sieg, Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, VG-Beigeordneter Tobias Panne sowie Guido und Leon Fries.
Nitz Fotografie

Im Jahr 2013 ließ die Stadt Montabaur mehrere alte Häuser in der Hospitalstraße abreißen. Seitdem lagen die Flächen unweit des Stadtzentrums brach. Nun hat die lang ersehnte Neugestaltung des Geländes endlich begonnen.

Lesezeit 2 Minuten
Die lange und schwierige Suche nach einem Investor ist zu Ende: In der Hospitalstraße in Montabaur wird endlich gebaut. Auf dem rund 1840 Quadratmeter großen Grundstück in zentraler Lage entstehen in den kommenden Monaten zwei moderne Wohngebäude mit insgesamt 31 geförderten Wohnungen und einer Gewerbeeinheit.
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