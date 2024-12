Jedes Stück ist ein Unikat In Montabaur sind Weihnachtskerzen noch Handarbeit Thorsten Ferdinand 23.12.2024, 06:00 Uhr

i Die Weihnachtskerzen von Flügel werden alle in Handarbeit veredelt und dekoriert. Damit ist jede Kerze ein Unikat. Thorsten Ferdinand

Seit mehr als 230 Jahren werden in der Montabaurer Manufaktur Jacob Flügel Kerzen in Handarbeit hergestellt. Schon kurz nach Ostern beginnt die Arbeit am Weihnachtssortiment.

Romantisches Kerzenlicht ist in der Advents- und Weihnachtszeit nicht wegzudenken. In einigen Westerwälder Haushalten leuchten wahrscheinlich sogar Kerzen aus heimischer Produktion. Die Manufaktur Jacob Flügel in Montabaur stellt seit dem Jahr 1792 Lichter aus Wachs und Paraffin her.

