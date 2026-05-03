ADG und Böker&Paul kooperieren In Montabaur arbeiten und gleichzeitig studieren Mariam Nasiripour 03.05.2026, 12:00 Uhr

i Diese drei jungen Menschen sind bei Böker & Paul angestellt und machen eine Doppelduale Ausbildung bei der ADG in Montabaur (von links): Felix Nürnberg, Ruth Tran und Domenik Kowatsch. Böker & Paul

Die Verbindung von Studium und Praxis ist für junge Arbeitskräfte attraktiv. In Montabaur kommen dazu noch kurze Wege, da sowohl Böker & Paul als auch die ADG in der Wäller Kreisstadt ansässig sind. Wir haben mit drei jungen Mitarbeitern gesprochen.

Seit 2016 besteht die Kooperation zwischen der Böker & Paul AG, Kanzlei für Vermögensmanagement, und der ADG Business School in Montabaur, die gerade erneut zu einer der beliebtesten Hochschulen gewählt wurde. „Insgesamt neun Mitarbeiter haben ein Bachelor-Studium an der ADG absolviert oder sind noch im Studium“, erläutert Marianne Böker: Vier von ihnen absolvieren eine Doppelduale Ausbildung, sprich Berufsausbildung und Studium parallel, ...







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