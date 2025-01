Projekt Zeitzeugen präsentiert In Montabaur an den Holocaust erinnert Hans-Peter Metternich 28.01.2025, 17:00 Uhr

i Auch in Montabaur wurde der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren gedacht. Leszek Szymanski. dpa

Bei der Holocaust-Gedenkfeier in Montabaur erzählte Leiter Marc Fachinger von seinem Projekt „Zeitzeugen“ im Bistum Limburg. Die Veranstaltung im Pauluszentrum stand unter dem Titel „Wie heute und in Zukunft gedenken?

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt.

