Ein Tipp für Familien In Meudt lädt Sternenweg zum Entdecken ein 16.12.2024, 16:00 Uhr

i Das Team Kinderkirche von St. Peter Meudt hat den Sternenweg mit viel Freude aufgebaut. Auf viele Besucher freuen sich (von links) Monika Klein, Nadine Stumm, Joachim Klein, Alexandra Behnert, Michael Sturm, Petra Sturm, Anja Schönberger. Paul Stumm

Eine gut begehbare Strecke ist mit acht Stationen bestückt, die in die Weihnachtszeit einstimmen. Bis zum 5. Januar bleibt alles aufgebaut.

Ja, es gibt wieder eine Neuauflage des beliebten Sternenweges in der Advents- und Weihnachtszeit in Meudt. Er wurde jetzt aufgebaut und kann bis zum 5. Januar begangen werden. Diesmal ist der Weg (Hin- und Rückweg) circa 2,5 Kilometer lang. Er führt über befestigte Wege und ist so auch mit einem Kinderwagen gut zu gehen.

