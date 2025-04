Wer an Ostern Lust auf einen abwechslungsreichen Spaziergang hat, sollte Meudt in seine Pläne einbeziehen: Dort gibt es eine 2,5 Kilometer lange Strecke mit neun Stationen, an denen Mitmachaufgaben wie Rätsel und ein Parcours warten.

Das Team Kinderkirche des Ortskirchenausschusses St. Petrus Meudt bietet in diesem Jahr wieder einen Osterweg für Familien und Kinder an, der bis zum 27. April begangen werden kann. Damit wird eine junge Tradition fortgesetzt, die ihren Ursprung in der Coronazeit hatte. Damals entstand die Idee zu diesen Wegen, die in der Oster- und in der Adventszeit gestaltet werden.

„Schon seit Januar, direkt nach dem Abbau des Adventsweges, ging es mit der Planung des Osterweges los“, berichtet das engagierte Team. So wurde in der Winterzeit wieder eifrig in der Werkstatt gearbeitet, um die Stationen interessant und kreativ zu gestalten.

i Los geht es an der Gangolfushalle. Unter dem großen Osterei gibt es Informationen zu dem Weg. Angela Baumeier

Gestartet wird an der Gangolfushalle

Der Startpunkt ist – wie im vergangenen Jahr auch – an der Gangolfushalle in Meudt. Der mit Ostereiern ausgeschilderte Rundweg ist circa 2,5 Kilometer lang und wird größtenteils über befestigte Wege geführt. Gerade mit der Streckenführung macht sich das Organisationsteam immer viel Mühe, damit der Weg auch für Familien geeignet ist, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind. „Rollstuhlfahrer müssen die rund 500 Meter, die über einen beschotterten Weg führen, in ihrer Planung beachten“, wird gebeten.

Der Osterweg besteht in diesem Jahr aus insgesamt neun Stationen. Die ersten vier Stationen informieren über Palmsonntag, Abendmahl, Karfreitag und Auferstehung. Die nächsten vier Stationen sollen die Freude über die Auferstehung Jesu für die Kinder erlebbar machen. An allen Stationen müssen die Kinder, aber auch gerne die Erwachsenen, aktiv werden. Da gilt es beispielsweise, Rätsel zu lösen, oder es wird dazu eingeladen, einen Hindernisparcours zu bewältigen. An der neunten Station lockt dann wieder die Osterschatzkiste mit einem kleinen Andenken. Das Team Kinderkirche vom Ortskirchenausschuss Sankt Petrus Meudt wünscht allen großen und kleinen Besuchern viel Spaß.