Ein ganz besonderes Hobby In Maxsain wird der Wilde Westen wieder lebendig Camilla Härtewig 18.09.2026, 10:00 Uhr

i Freude an der Geschichte, am Beisammensein, an der Natur und ein Stückweit Eskapismus vereint die Mitglieder des Vereins Wind River Indian in Maxsain. Sie sind der mittlerweile letzte existierende Historienverein im Westerwald. Camilla Härtewig

Wind Indian River stellt auf seiner Ranch in Maxsain die nordamerikanische Geschichte und Kultur des 18. Jahrhunderts nach. Hier wird der Wilde Westen im Westerwald wieder lebendig. Nun sucht der 1990 gegründete Verein neue Mitglieder.

An einem Bach am Waldrand von Maxsain beginnt eine Zeitreise. Durch einen großen Holztorbogen geht es auf das Gelände des Vereins Wind River Indian. Palisadenzaun, Feuerstelle und eine Ranch lassen den Wilden Westen im Westerwald lebendig werden. Seit 1990 beschäftigen sich die Mitglieder mit der möglichst authentischen Darstellung der nordamerikanischen Geschichte und Kultur.







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