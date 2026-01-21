Schock am frühen Nachmittag In Maxsain brennt Wohnwagen auf Campingplatz völlig aus Markus Kratzer 21.01.2026, 21:00 Uhr

i Ein Bild der Verwüstung hinterließen die Flammen bei einem Brand am Mittwochnachmittag auf einem Campingplatz in Maxsain. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Nicki Ahlborn. Feuerwehr VG Selters

Ein Albtraum für alle Camper: Plötzlich steht der Wohnwagen in Flammen. So geschehen am Mittwochnachmittag auf dem Campingplatz in Maxsain. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, sonst hätte es noch schlimmer ausgehen können.

Flammen schlagen aus einem Wohnwagen, auch Lauben und Holzschuppen brennen. Dieses Bild bot sich den Feuerwehren aus Maxsain und Selters beim Eintreffen auf dem Campingplatz in Maxsain. Alarmiert wurden sie am Mittwochnachmittag um 14.14 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Montabaur.







