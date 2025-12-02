Neues Konzept vorgestellt In kleinen Schritten zu mehr Radwegen im Raum Montabaur Thorsten Ferdinand 02.12.2025, 16:00 Uhr

i Zwischen Montabaur und Niederelbert gibt es bereits einen kombinierten Fuß- und Radweg. Das ist jedoch eine Seltenheit im Westerwald. Thorsten Ferdinand

Im Westerwald fehlen Radwege entlang der meisten stark befahrenen Straßen. Die Verbandsgemeinde Montabaur will die Situation in ihrem Gebiet gerne verbessern. Ihr neues Radwegeverkehrskonzept zeigt aber auch, dass die Umsetzung schwierig bleibt.

Die Verbandsgemeinde Montabaur will das Radfahren in der Region sicherer und attraktiver machen. Ein Radwegeverkehrskonzept für die gesamte Fläche der Kommune ist nun in einer Ausschusssitzung vorgestellt worden. Es listet 309 Maßnahmen auf, deren Umsetzung das Radfahren im VG-Gebiet verbessern würden.







