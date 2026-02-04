Sperrung in den Osterferien
In Kirburg müssen Wasserleitungen erneuert werden
Im Kreuzungsbereich B414/L287 in der Gemeinde Kirburg müssen dringend Wasserleitungen erneuert werden. Die Bauarbeiten auf der Landesstraße sollen mit den Osterferien (30. März) unter Vollsperrung beginnen.
Weil ein gemeinsamer Ausbau mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht zustande kommt, müssen die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg jetzt allein tätig werden und die Wasserleitungen in einem Teilbereich von Kirburg erneuern.

Zur Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung in Kirburg müssen die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg in einem Teilbereich der Bundesstraße 414 (Köln-Leipziger-Straße) und der Landesstraße 287 die Wasserleitungen erneuern. Ein anvisierter gemeinsamer Ausbau mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) kommt dabei nicht zustande.

