Eine 67-Jährige wurde in Ebernhahn mutmaßlich von ihrem Ex-Partner getötet. Ermittelt wird vorerst wegen Totschlags – Nachforschungen sollen zeigen, ob Mordmerkmale erfüllt sind. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin nicht vernehmungsfähig.
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Der 69-Jährige, der des Totschlags seiner ehemaligen Lebenspartnerin in Ebernhahn verdächtigt wird, ist laut Auskunft der Staatsanwaltschaft weiterhin nicht vernehmungsfähig, sein Gesundheitszustand sei seit dem Unfall, mit dem er mutmaßlich versucht hat, sich das Leben zu nehmen, unverändert.