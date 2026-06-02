Brutale Tat von Ebernhahn In Justiz und Ermittlung ist Femizid noch kein Begriff Katrin Maue-Klaeser 02.06.2026, 20:00 Uhr

i Am Ortsrand von Ebernhahn erinnern eine Kerze und Blümchen an die 67-Jährige, die dort auf brutale Weise getötet wurde. Katrin Maue-Klaeser

Eine 67-Jährige wurde in Ebernhahn mutmaßlich von ihrem Ex-Partner getötet. Ermittelt wird vorerst wegen Totschlags – Nachforschungen sollen zeigen, ob Mordmerkmale erfüllt sind. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin nicht vernehmungsfähig.

Der 69-Jährige, der des Totschlags seiner ehemaligen Lebenspartnerin in Ebernhahn verdächtigt wird, ist laut Auskunft der Staatsanwaltschaft weiterhin nicht vernehmungsfähig, sein Gesundheitszustand sei seit dem Unfall, mit dem er mutmaßlich versucht hat, sich das Leben zu nehmen, unverändert.







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