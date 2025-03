In Hundsangen tanzt an Karneval mächtig der Bär

2300 Mitwirkende in farbenprächtigen Fußgruppen und auf Motivwagen begeisterten am Fastnachtssonntag Abertausende von Narren in Hundsangen. Rund 80 Zugnummern des Carnevalsvereins und aus der ganzen Region waren mit von der Partie.