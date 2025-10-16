Mobilität im Westerwald In Höhn fährt jetzt ein Bürgerbus 16.10.2025, 20:00 Uhr

i Timo Heinen freut sich, dass der neue Bürgerbus nun starten kann. Am Sonntag, 19. Oktober, wird das neue Angebot von 11 bis 15 Uhr auf dem Kirmeszeltplatz von dem Verein Höhner-Bus präsentiert und gefeiert. Röder-Moldenhauer

Senioren, mobilitätseingeschränkte Menschen und Kinder können dank ehrenamtlicher Initiative nun leichter unterwegs sein. Timo Heinen gründete extra einen Verein „Höhner-Bus“ dafür.

Ab sofort wird es für ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen in Höhn und Umgebung leichter, Einkäufe zu erledigen oder beispielsweise zum Arzt zu kommen, auch wenn sie selbst kein Auto haben. Auch Jugendliche unter 18 Jahren sind nicht mehr nur auf das Elterntaxi angewiesen, wenn sie zu sportlichen oder schulischen Aktivitäten fahren möchten.







