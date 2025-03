In Herschbach entsteht ein weiterer Lebensmittelmarkt

Nach 25 Jahren verlor die Gemeinde Herschbach im vergangenen Jahr ihren Vollsortimenter. Nun will ein Investor diese Lücke schließen.

In Herschbach/Uww. wird voraussichtlich ab Sommer ein neuer Rewe-Supermarkt entstehen. Das teilen die Immobilien-Projektentwicklung Albert Weil (IPE-AW) aus Limburg und die Firma Opel Projektbau mit, die den Lebensmittelmarkt gemeinsam realisieren wollen. Die 3000-Einwohner-Gemeinde in der VG Selters erhält damit wieder einen Vollsortimenter.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr schloss der Edeka-Markt in Herschbach nach 25 Jahren seine Pforten. Seitdem sind in der Gemeinde nicht mehr alle Waren des täglichen Bedarfs erhältlich. Es gibt zwar weiterhin einen Penny-Markt in der Rheinstraße. Dabei handelt es sich jedoch um einen Lebensmittel-Discounter mit reduziertem Sortiment.

„Das Projekt ist sehr wichtig für den Ort und wir haben es im Gemeinderat von Anfang an unterstützt.“

Orsbürgermeister Axel Spiekermann.

Das nun angekündigte Bauvorhaben erstreckt sich über eine Fläche von 1,1 Hektar im südwestlichen Teil der Gemeinde. Es soll eine Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern sowie eine Gesamtgeschossfläche von 2300 Quadratmetern umfassen, teilen die Investoren mit. Zur Realisierung wurde die gemeinsame Projektgesellschaft „Lebensmittelmarkt Herschbach GmbH“ gegründet, an der beide Partner zu je 50 Prozent beteiligt sind.

Die Bauzeit wird voraussichtlich 18 Monate betragen. Mit der Eröffnung des Markts ist demnach Ende 2026 oder Anfang 2027 zu rechnen. Der Bebauungsplan für das Gebiet liegt bereits vor, berichtet Herschbachs Ortsbürgermeister Axel Spiekermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein städtebaulicher Vertrag mit der Ortsgemeinde sei in Vorbereitung. „Das Projekt ist sehr wichtig für den Ort und wir haben es im Gemeinderat von Anfang an unterstützt“, betont der Ortschef. „Wir freuen uns, dass es bald wieder einen Vollsortimenter in Herschbach gibt.“

i Nach 25 Jahren schloss 2024 der Edeka-Markt in Herschbach. Thorsten Ferdinand

Auch die Investoren heben die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor. „Eine solche Unterstützung wie durch die Gemeinde Herschbach erleben wir bei der Entwicklung solcher Projekte selten“, so Dirk Opel, Geschäftsführer der Firma Opel Projektbau, der auch den verlässlichen Projektpartner aus Limburg in sein Lob einschließt. Die Zusammenarbeit mit der IPE-AW habe sich bereits bei der Erschließung des Gewerbegebietes in Birlenbach im Rhein-Lahn-Kreis bewährt.

Neben Dirk Opel fungiert Klaus Rohletter von der IPE-AW als Geschäftsführer. „Der geplante Rewe-Markt in Herschbach soll durch seine nachhaltige und moderne Bauweise Maßstäbe setzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektpartner. Eine DGNB-Zertifizierung werde angestrebt, um die hohen ökologischen Ansprüche zu unterstreichen. Geplant sind demnach eine Photovoltaikanlage, Dachbegrünung sowie eine moderne Holzbauweise. Nina Hildebrandt, Prokuristin und Abteilungsleiterin der IPE-AW, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Firma Opel Projektbau dieses innovative Projekt zu realisieren.“