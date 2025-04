Die Dorfmoderation in Helferskirchen ist abgeschlossen. In der 1200-Einwohner-Gemeinde in der VG Wirges wurden viele Ideen für die Zukunft gesammelt. Ortsbürgermeisterin Anette Marciniak-Mielke erklärt, warum die Umsetzung nur gemeinsam funktioniert.

Helferskirchen soll auch in Zukunft ein Ort sein, in dem alle Generationen gerne leben und in dem die Gemeinschaft großgeschrieben wird. So fasst Ortsbürgermeisterin Anette Marciniak-Mielke die Ziele zusammen, die sich aus der kürzlich abgeschlossenen Dorfmoderation ergeben. „Kinder und Jugendliche sollen hier eine schöne Kindheit verleben“, sagt die Ortschefin. Dann werden sie sich auch später noch daran erinnern und mit ihren Familien gerne nach Helferskirchen zurückkehren – falls sie zwischenzeitlich überhaupt weggezogen sind, ergänzt sie.

In diese Richtung zielt auch das nächste Projekt, das die Ortsgemeinde gerade vorbereitet: eine Seilbahn auf dem Kirmesplatz, für die 20.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt wurde. Für Helferskirchen sei das eine Menge Geld, macht Marciniak-Mielke klar. „Wir sind nicht reich“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Umso wichtiger sei es, dass die Gemeinschaft stets ihren Beitrag leiste. „So war es auch beim ’Feuerwehrauto’ auf dem Spielplatz, das ohne die vielen Unterstützer nicht möglich gewesen wäre. Mit Rutsche und Klettermöglichkeiten ist es ein echtes Highlight für die Kleinen im Dorf.“

i Im Generationengarten hinter der Sonnenberghalle beginnt demnächst die neue Saison. Thorsten Ferdinand

Das gilt auch für die Naturerlebnisse, die unter Federführung des Obst- und Gartenbauvereins umgesetzt werden. Der Generationengarten hinter der Sonnenberghalle bereichert schon seit einigen Jahren das Dorfleben. Kurz vor Ostern beginnt die Planung der neuen Gartensaison. Hinzu kommen fünf Beete mit besonders fruchtbarem Boden im Ortskern, die immer wieder an Familien zum Anbau von Salat und Gemüse vergeben werden. Dass Kinder selbst erfahren, wo die Lebensmittel herkommen, sei heute leider nicht mehr selbstverständlich, hat die Ortsbürgermeisterin festgestellt. Viele scheuen sich zunächst sogar, die Gartenerde anzufassen.

Natürlich sind es auch die Aktivitäten anderer Gruppen, die das Leben in Helferskirchen lebenswert machen, wie die Ortsbürgermeisterin verdeutlicht. Ohne die insgesamt elf Vereine ginge nicht viel. „Sie packen stets mit an, wenn etwas zu tun ist, auch wenn einige von ihnen noch immer den Mitgliederrückgang in der Corona-Zeit spüren“, wie Marciniak-Mielke ergänzt.

i Der grüne Ortskern rund um die Kirmesplatz lädt zum Verweilen ein. Thorsten Ferdinand

Die Pandemie zeigte zwar, wie groß die Hilfsbereitschaft im Dorf ist, erinnert sich die Ortschefin. Es sei beeindruckend gewesen, wie gut für Mitbürger gesorgt wurde, die besonders gefährdet waren. Wie in anderen Dörfern auch sei ein Teil des Gemeinschaftslebens aber leider eingeschlafen und müsse mühsam wiederbelebt werden.

Mit einer Dorf-App hat Helferskirchen einen Schritt in diese Richtung gemacht. Gleichwohl bleibt ein echter Treffpunkt ein großer Wunsch der Einwohner, wie die Dorfmoderation gezeigt hat. Es gebe glücklicherweise noch einen Bäcker und ein Pizza-Kebab-Haus im Ort, so die Bürgermeisterin. Eine Dorfkneipe, wie sie zum Beispiel in Leuterod oder Ebernhahn aufgebaut wurde, bleibe aber weiterhin ein Ziel.

i Das Dorfmuseum zählt schon seit mehr als 20 Jahren zu den Highlights in Helferskirchen. Thorsten Ferdinand

Darüber hinaus wurde auch die Verbesserung der Mobilität für Menschen ohne eigenes Auto genannt. Die ÖPNV-Angebote reichten leider nicht in allen Fällen aus, berichtet Marciniak-Mielke. Ein Bürgerbus oder ein Bürgertaxi zählten deshalb zu den Wünschen, die bei der Dorfmoderation genannt wurden.

Ideen und Pläne gibt es also viele. Dazu zählen auch die Co-Working-Spaces in der Sonnenberghalle und die Seniorenwohnprojekte, die ein privater Investor umsetzen will. Darüber hinaus steht die Umgestaltung des Friedhofs an, der künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten soll, so die Ortschefin. Nicht zuletzt bleibt freilich auch das Dorfmuseum mit seinen interaktiven Elementen ein Höhepunkt in Helferskirchen. Die Gemeinde will schließlich weiterhin zeigen, dass auch ohne viel Geld vieles möglich ist.