Neues Stück der Lehmeklegger In Hattert spukt „Der Geist im Rathaus“ Nadja Hoffmann-Heidrich 29.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Theaterproben für das neue Stück der Hatterter Lehmeklegger laufen bereits auf Hochtouren. Janette Schneider

In der neuen Komödie des Hatterter Theaterensembles „Die Lehmeklegger“ treffen irdische Charaktere auf übersinnliche Kräfte. Ein unterhaltsames Chaos ist da vorprogrammiert. Bald startet der Kartenvorverkauf für das Stück.

Das Hatterter Theaterensemble „Die Lehmeklegger“ steckt mitten in den Vorbereitungen für sein neues Stück. Darin geht’s diesmal übersinnlich zu – zumindest lässt der Titel der Komödie „Der Geist im Rathaus“ von Hans Schimmel dies vermuten.Doch es spielen auch ganz irdische Charaktere mit: Theobald Müller und Elfriede Schwarz führten bislang als Beamte im Rathaus ein ruhiges Leben, bis Sieglinde Haselbusch Bürgermeisterin wurde.







