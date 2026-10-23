Ausstellung an der Grundschule In Hachenburg wird Mathematik derzeit zum Spiel Nadja Hoffmann-Heidrich 23.10.2026, 17:00 Uhr

i Auf welcher Bahn rollt die Kugel am schnellsten – und warum? An dieser mathematisch-physikalischen Frage tüfteln gerade diese drei Jungs aus der Grundschule am Schloss in Hachenburg, wo aktuell eine Wanderausstellung des Mathematikums Gießen zu Gast ist. Röder-Moldenhauer

Was beispielsweise Seifenblasen, Kugelbahnen, eine Deutschlandkarte und eine Laufmatte mit Mathematik zu tun haben, erfahren die Kinder der Grundschule am Schloss in Hachenburg sowie deren Gäste derzeit in einer besonderen Ausstellung.

Wie passen die großen, geometrischen Formen in einen scheinbar viel zu kleinen Glaskasten? Welche Kugelbahn ist am schnellsten? Und wie kann ich einen Stern nachzeichnen, wenn ich ihn nicht im Original, sondern nur im Spiegel sehe? All diese Fragen und noch viele mehr werden derzeit praktisch und ganz spielerisch in einer Wanderausstellung des Mathematikums Gießen an der Grundschule am Schloss in Hachenburg beantwortet.







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