Nach skandinavischem Vorbild In Hachenburg wird es bald winterlich-gemütlich Nadja Hoffmann-Heidrich 09.01.2026, 18:00 Uhr

i Vom 15. Januar an verwandelt sich der Alte Markt in Hachenburg in einen kleinen Winterwald: Dann ist hier Gemütlichkeit nach skandinavischem Vorbild angesagt, die mit dem Begriff Hygge bezeichnet wird. Röder-Moldenhauer

Entsteht in Hachenburg ein neuer Westerwälder Wintersporttrend für Groß und Klein? Auf jeden Fall kann demnächst erstmals auf dem Alten Markt auf einer Eisstockbahn gespielt werden. Zudem „wächst“ auf dem zentralen Platz ein kleines Wäldchen.

Die jüngsten Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten sind Geschichte, bis Karneval sind es noch einige Wochen hin, die Zeit zwischen diesen Ereignissen erscheint einigen Menschen bisweilen trist und dunkel. Doch gegen den Winterblues bietet die Stadt Hachenburg vom 15.







Artikel teilen

Artikel teilen