In Hachenburg wird es bald winterlich-gemütlich

Entsteht in Hachenburg ein neuer Westerwälder Wintersporttrend für Groß und Klein? Auf jeden Fall kann demnächst erstmals auf dem Alten Markt auf einer Eisstockbahn gespielt werden. Zudem „wächst“ auf dem zentralen Platz ein kleines Wäldchen.
Die jüngsten Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten sind Geschichte, bis Karneval sind es noch einige Wochen hin, die Zeit zwischen diesen Ereignissen erscheint einigen Menschen bisweilen trist und dunkel. Doch gegen den Winterblues bietet die Stadt Hachenburg vom 15.