In Hachenburg in die Seele des Waldes geblickt

Der Wald ist Erholungsraum, Quelle der Gesundheit und wertvolles Ökosystem. Seine unterschiedlichen Bedeutungen wurden jetzt auf eindrucksvolle Weise in Hachenburg beleuchtet.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Reise durch die Welt des Waldes mit all seinen Schönheiten, gesellschaftlichen Bedeutungen und heilenden Kräften stieß im Hachenburger Kino Cinexx – auf Einladung des Forums „Wald und Gesellschaft“ sowie des Forstamtes Hachenburg – unter dem Leitgedanken „Kraftquelle Wald – Ein Abend für Seele und Sinne“ auf große Resonanz.