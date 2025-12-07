Begeisternde Multivisionsshow In Hachenburg in die Seele des Waldes geblickt Rolf-Dieter Rötzel 07.12.2025, 18:00 Uhr

i Die bekannte Waldfotografin und Autorin Yvonne Albe begeisterte mit ihrer faszinierenden Multivisionsshow in Hachenburg. Rolf-Dieter Rötzel

Der Wald ist Erholungsraum, Quelle der Gesundheit und wertvolles Ökosystem. Seine unterschiedlichen Bedeutungen wurden jetzt auf eindrucksvolle Weise in Hachenburg beleuchtet.

Eine Reise durch die Welt des Waldes mit all seinen Schönheiten, gesellschaftlichen Bedeutungen und heilenden Kräften stieß im Hachenburger Kino Cinexx – auf Einladung des Forums „Wald und Gesellschaft“ sowie des Forstamtes Hachenburg – unter dem Leitgedanken „Kraftquelle Wald – Ein Abend für Seele und Sinne“ auf große Resonanz.







