Projekt mit Waldpädagogin In Girod erkunden Schüler im Unterricht den Wald Lena Bongard 22.05.2026, 11:00 Uhr

i Beim Unterricht im Wald erleben die Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen. Lena Bongard

Die Grundschüler der zweiten Klasse in Girod sind derzeit viel im Freien unterwegs als „Walddetektive“. Ein Projekt, das vom rheinland-pfälzischen Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald inittiert wird.

Fröhlich flitzen die Grundschulkinder durch die frische Luft, tauschen sich aus, sind kreativ und lernen dabei etwas – die Grundschule Girod macht Unterricht im Wald. An insgesamt fünf Projekttagen darf die zweite Klasse der Eisenbachtal-Grundschule in Girod zusammen mit Waldpädagogin Victoria Mayer den Unterricht nach draußen verlegen.







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