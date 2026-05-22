Projekt mit Waldpädagogin
In Girod erkunden Schüler im Unterricht den Wald
Beim Unterricht im Wald erleben die Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen.
Beim Unterricht im Wald erleben die Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen.
Lena Bongard

Die Grundschüler der zweiten Klasse in Girod sind derzeit viel im Freien unterwegs als „Walddetektive“. Ein Projekt, das vom rheinland-pfälzischen Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald inittiert wird.

Lesezeit 3 Minuten
Fröhlich flitzen die Grundschulkinder durch die frische Luft, tauschen sich aus, sind kreativ und lernen dabei etwas – die Grundschule Girod macht Unterricht im Wald. An insgesamt fünf Projekttagen darf die zweite Klasse der Eisenbachtal-Grundschule in Girod zusammen mit Waldpädagogin Victoria Mayer den Unterricht nach draußen verlegen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren