Die Grundschüler der zweiten Klasse in Girod sind derzeit viel im Freien unterwegs als „Walddetektive“. Ein Projekt, das vom rheinland-pfälzischen Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald inittiert wird.
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Fröhlich flitzen die Grundschulkinder durch die frische Luft, tauschen sich aus, sind kreativ und lernen dabei etwas – die Grundschule Girod macht Unterricht im Wald. An insgesamt fünf Projekttagen darf die zweite Klasse der Eisenbachtal-Grundschule in Girod zusammen mit Waldpädagogin Victoria Mayer den Unterricht nach draußen verlegen.