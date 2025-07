Für die forstliche Aus-, Fort- und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz ist das Waldbildungszentrum in Hachenburg von zentraler Bedeutung. Das wurde auch bei der jüngsten Abschlussfeier der neuen Forstwirte deutlich.

Drei Forstwirtinnen und 37 Forstwirte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland konnten jetzt am Waldbildungszentrum in Hachenburg den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Glückwünsche im Namen des Landesumweltministeriums überbrachte Felix Hackelbörger. Fachlehrer Florian Leidig ließ anschließend die Module der Überbetrieblichen Forstwirtausbildung am Waldbildungszentrum noch einmal Revue passieren. Der ehemalige Leiter des heutigen Waldbildungszentrum, Friedrich Esser, ging in seiner Festrede auf die 120-jährige Geschichte der forstlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung in Hachenburg ein. Er führte aus, dass 2025 das Jahr der Jubiläen sei: 75 Jahre Waldarbeiterausbildung, 50 Jahre Forstwirtprüfungen und mehr als 45 Jahre Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister. Mit der einzigen Bildungseinrichtung dieser Art in Rheinland-Pfalz habe Hachenburg im grünen Bereich landes- und bundesweit einen ausgezeichneten Ruf erhalten. Nahezu alle im Forstbereich Aktiven hätten in den langen Jahren des Bestehens des Waldbildungszentrums, wie es mittlerweile heißt, einen Teil ihrer Ausbildung in Hachenburg verbracht und dort ihre Berufsabschlüsse erworben oder Fort- und Weiterbildungen durchlaufen.

Aufgaben dienen der Pflege und Erhaltung des Waldes

Der Präsidenten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Michael Horper, der Referent der Berufsbildung im Bereich der Landwirtschaftskammer, Jürgen Becker, sowie die Hachenburger Forstamts- und Waldbildungszentrumsleiterin Monika Runkel überreichten anschließend die Gesellenbriefe. Die drei besten Absolventen Cilian Becker (Forstamt Ahrweiler), Lukas Schmidt (Saarforst Landesbetrieb) und Simon Sauerwein (Gemeinde Mettlach) erhielten als besondere Anerkennung zusätzlich Gutscheine beispielsweise für Literatur und Arbeitskleidung. Der Prüfungsausschussvorsitzende Frank Feiten und Dirk Gudelius von der Personalvertretung von Landesforsten Rheinland-Pfalz überbrachten weitere Grüße.

Um für die vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Prüfung und darüber hinaus gut vorbereitet zu sein, haben alle Teilnehmer der Forstwirt-Abschlussprüfung 2025 eine dreijährige, duale Ausbildung durchlaufen. Bei allen Aufgaben stand die Pflege und Erhaltung des Waldes im Mittelpunkt, damit dieser all seine Ökosystemleistungen auch in Zukunft erbringen kann – von CO2-Bindung, über Trinkwasserproduktion, Lebensraum, Rohstofflieferant und Erholungsraum.

i Die neuen Forstwirtinnen und Forstwirte mit ihren Ausbildern sowie mit Vertretern der Landwirtschaftskammer, von Landesforsten und den Ehrengästen. Alessandra Kurzawa

Nach wie vor sind die Chancen auf ein Arbeitsverhältnis für die Absolventen laut Presseinfo übrigens hervorragend. „Und ganz sicher werden in zwei bis drei Jahren einige der neuen Forstfachleute zu einer Fortbildung zur Forstwirtschaftsmeisterin oder zum Forstwirtschaftsmeister wieder nach Hachenburg kommen“, heißt es abschließend. red