Chronik von Eitelborn In diesem Werk stecken Jahre der Sisyphus-Arbeit Hans-Peter Metternich 24.03.2026, 16:00 Uhr

i Nicht ohne Stolz präsentiert der „Vater der Chronik von Eitelborn“, Carsten Knopp, das Werk, das sieben Jahrhunderte Eitelborner Geschichte widerspiegelt. Hans-Peter Metternich

Ein Buch, das so tiefgehend die lange Geschichte eines Orts aufarbeitet, gibt es selten. In Eitelborn wurde nun die Chronik des Orts vorgestellt. Ein besonderer Moment, dessen Bedeutung über die Grenzen des Dorfs hinausgeht.

Der 25. März ist für die Augst-Gemeinde Eitelborn ein ganz besonderes Datum. Am Hochfest Mariä Verkündigung vor nunmehr 701 Jahren wurde der Ort erstmals erwähnt – sozusagen „urkundlich verkündet“. Genau an diesem Tag – vor einem Jahr – hatte der Ortsbürgermeister von Eitelborn, Benedikt Knopp, die Gemeindevertreter und Gäste aus den umliegenden Kommunen zu einer Feier in das Gemeindehaus „Arche“ eingeladen.







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