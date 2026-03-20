Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in Rheinland-Pfalz hatten jetzt schon zum vierten Mal junge Leute zur Night of Talents eingeladen. Hat sich die interessante, aber auch aufwendige Aktion gelohnt? Wir hörten im Hotel Heinz nach.
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Unter dem Motto „Gastfreundschaft zum Beruf machen!“ hatten Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in Rheinland-Pfalz jetzt schon zum vierten Mal ihre Türen geöffnet und jungen Menschen ermöglicht, einen Abend lang einen praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt der Hotellerie und Gastronomie zu gewinnen.