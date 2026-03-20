Erfolg in Höhr-Grenzhausen In der Nacht mehrere Talente fürs Hotel Heinz entdeckt Markus Müller 20.03.2026, 05:45 Uhr

i Bei der Night of Talents im Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen durften die Jugendlichen an der Bar unter Anleitung selbst alkoholfreie Cocktails mixen und auch genießen. Markus Müller

Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in Rheinland-Pfalz hatten jetzt schon zum vierten Mal junge Leute zur Night of Talents eingeladen. Hat sich die interessante, aber auch aufwendige Aktion gelohnt? Wir hörten im Hotel Heinz nach.

Unter dem Motto „Gastfreundschaft zum Beruf machen!“ hatten Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in Rheinland-Pfalz jetzt schon zum vierten Mal ihre Türen geöffnet und jungen Menschen ermöglicht, einen Abend lang einen praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt der Hotellerie und Gastronomie zu gewinnen.







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