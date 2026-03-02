Neues Museum in Mogendorf In der „Monroffer Stuff“ wird Ortsgeschichte lebendig Hans-Peter Metternich 02.03.2026, 12:00 Uhr

i Kriemhild Hellmann und Hans Peter Brümmendorf präsentieren sichtlich stolz, was das Team des Mogendorfer Kulturkreises mit Sachverstand und viel Liebe zum Detail zusammengetragen hat. Hans-Peter Metternich

Gesichter und Geschichten aus dem früheren Mogendorf gibt es bald in der neuen „Monroffer Stuff“ zu entdecken. Unsere Zeitung durfte vor dem offiziellen Eröffnungstermin einen Blick in das kleine, aber feine Museum werfen. Und es hat sich gelohnt.

Es ist vollbracht: ein bedeutungsvoller Satz – gerade gut genug für den Kulturkreis Mogendorf, der mit der „Monroffer Stuff“ am Alexanderplatz ein museales Kleinod geschaffen hat, das die kulturelle Landschaft in Mogendorf auf besondere Weise bereichert.







Artikel teilen

Artikel teilen