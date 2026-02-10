Sportflieger seit 25 Jahren In der Luft wie am Boden zuverlässig Hans-Peter Metternich 10.02.2026, 12:00 Uhr

i Das neue Ehrenmitglied bei LSC Westerwald, Willem Cornelis Hofmann mit Ehefrau Mieke, Tochter und Schwiegersohn Thomas Fischer

Zum Ehrenmitglied hat der Luftsportclub Westerwald seinen langjährigen Piloten-Kameraden Willem Hofmann ernannt. Er ist seit 2001 beim LSC und als Lehrer, Unterstützer und Freud eine Galionsfigur für die Flieger.

In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Luftsportclubs Westerwald Montabaur (LSC) wurde neben den üblichen Regularien einer derartigen Versammlung Willem Cornelis Hofmann zum Ehrenmitglied des Vereines ernannt. In den Reihen der Montabaurer Segelflieger ist „Willem der Holländer“ so etwas wie eine Galionsfigur.







