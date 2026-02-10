Zum Ehrenmitglied hat der Luftsportclub Westerwald seinen langjährigen Piloten-Kameraden Willem Hofmann ernannt. Er ist seit 2001 beim LSC und als Lehrer, Unterstützer und Freud eine Galionsfigur für die Flieger.
Lesezeit 1 Minute
In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Luftsportclubs Westerwald Montabaur (LSC) wurde neben den üblichen Regularien einer derartigen Versammlung Willem Cornelis Hofmann zum Ehrenmitglied des Vereines ernannt. In den Reihen der Montabaurer Segelflieger ist „Willem der Holländer“ so etwas wie eine Galionsfigur.