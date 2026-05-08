Von Leihwagen bis Tierfutter In der Halle 7 in Nister gibt es immer was Neues Nadja Hoffmann-Heidrich 08.05.2026, 15:00 Uhr

i Vanessa Böhmer (vorne, von links), ihr Vater Frank Böhmer, Mitarbeiterin Elke Heide sowie Sascha Böhmer (im Hintergrund mit Stapler) stellen das Unternehmen Böhmer Dienstleistungen und dessen Halle 7 in Nister vor. Neu im breiten Portfolio der Firma ist der Verkauf von Tierfutter. Röder-Moldenhauer

Ein bisschen erinnert die Halle 7 in Nister an eine Wundertüte: Wo früher gelbe Filzkugeln übers Netz geschlagen wurden und der Schnäppchenmarkt Thomas Philipps ansässig war, werden heute verschiedene Dienstleistungen und Produkte angeboten.

Autoreifenservice, Fahrzeugvermietung, Bereitstellung von Lagerflächen, Schweißarbeiten und Personalvermittlung bietet das Unternehmen Böhmer Dienstleistungen GmbH schon länger an. Neu am Standort Halle 7 in Nister ist nun der Verkauf von Tierfutter. Auch saisonal ergänzende Produkte wie Blumenerde oder Grillkohle finden Kunden künftig in der ehemaligen Tennishalle, in der vor der Übernahme durch Böhmer der Schnäppchenmarkt Thomas Philipps eine ...







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